長和：香港港口業務或受全球經濟衰退挑戰

他表示，集團香港港口業務或持續面對全球經濟衰退、鄰近港口的競爭和加息的挑戰。但該企估計國際貿易今年下半會逐步改善，並期望香港貨量會回升。管理層現在着重改善營運效率，提升貨櫃碼頭的競爭力。

另一方面，他指，通關後香港經濟逐步復常，對本地零售是好事，屈臣氏會致力在實體店和線上招募新的「O+O」顧客，擴大客戶基礎。今年內地增加逾300間實體店，其中內地網店消費額是實體店的3倍。

電訊業務方面，和記電訊3在復活節長假，錄得漫遊用戶收入，已超2019年疫情前同期水平，個別日子增幅更超逾一成。

至於3英國與Vodafone的合併，他指，仍在洽談中，有結果時會公布，暫時在英國電訊監管機構ofcom得到訊息正面。

另外集團近期將部分意大利電訊資產出售予私募基金EQT並成立新公司做電訊批發業務，李表示，交易符合集團對電信輕資產策略，改善資產分配，可收回部分投資收益。並且公司續持新成立的公司四成權益，如業務一路發展下去將會受惠。

對於香港聯合船塢改建問題，或造成當區人口增加、交通壓力大增。李承諾會做好研究，找尋合適解決方案，「一定可行先至會做」，他又說，「香港成日話唔夠地唔夠屋」，項目給市民和政府一個選擇。當中可興建逾1.5萬個私人住宅單位，旁邊的政府地亦可建5,000公屋單位。

另外，有股東質疑集團的董事在其他地方也有職務，影響內部履行管理責任。李引述港交所指引，說獨立非執董不要擔任多於6間上市公司董事，現時公司無一位非董執超過該指引。只是有兩位執董多於這指引，但都全是在公司旗下其他公司內做董事，認為監督公司營運是內部職責。且全部董事確認有足夠時間執行職務，和在2022董事會議是100%出席。

至於對未來回購股份和增派息等可能，李表示會視乎時機。