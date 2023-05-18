名錶經銷商響警：未本半年銷售環境具挑戰性

全球高級奢侈手錶經銷商瑞士鐘錶集團警告，預期銷售將會疲弱，行業正面臨艱難時期。

外媒引述該公司的業績報告指出，本季銷售額將有所下降，但預期2024年度的收入介乎16.5億至17億英鎊，按年增長8%至11%。

其業績指引某程度上反映勞力士(Rolex)、愛彼(Audemars Piguet)及百年靈(Breitling)等主要名錶品牌現時可見的情況。又認為更具「挑戰性」的銷售環境將在未來6個月持續，之半年才有所改善。

瑞士鐘錶行政總裁Brian Duffy表示，需求依然強勁，並繼續出現供不應求情況，客戶登記名單也在增長。然而，公司一半以上的業務是由供應驅動的，但永遠無法預測交貨的確切時間。好消息是，兩個月前勞力士宣布將通過計劃3個新的生產設施來提高產量。本月較早前，勞力士還在美國精選一些Tourneau手錶店推出二手認證業務。

然而，二手市場的價格下跌，窒礙了奢侈手錶市場的發展，也是奢侈手錶行業面臨淡市時期的信號。WatchCharts.com發布了一個廣受關注的奢侈手錶市場指數，該指數在過去一年下跌21.6%。