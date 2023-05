花旗料本港樓價至末季將回落7%　全年「打和」收場

港樓前景乍暖還寒!正當市場憧新盤購買力回升之際,花旗中國及香港地產研究主管楊海全(Ken Yeung)最新發表報告看淡港樓前景,直指住宅成交量自3月以來開始下滑,新一輪樓市復甦周期意外地「短命」(Short-Lived),並預期本港樓市將由今季開始掉頭下跌,至今年第四季回落約7%,變相令樓價全年「打和」收場!

花旗報告以《港樓樓價反彈經已結束?》(Is the Rebound in HK Home Price already Over?)為題,列出為何早他們早在4月就將港樓前景下調至「中性」的三大因素。

該行解釋,其一是看到首季住宅樓價急升7%,窒礙了部分潛在買家入市意欲;此外,樓市小陽春後二手成交量急速回落,以及大量新盤供應和發展商出價低過預期,都是影響樓市的關鍵。

該行又以4月住宅「買家印花稅」個案未見起色為佐證,推算為何本港3月樓市成交銳降。花旗指,截至4月23日止,本港只錄71宗支付住宅「買家印花稅」個案,佔全月一手、二手住宅成交量1.5%,與通關後的1%至2%相若,明顯是低過疫情前(2018年至19年上半年)的5.2%,反映非本地人買樓需求未見復甦。

至於與「雙倍印花稅」的個案亦僅佔整體2.7%,低於疫情期間,反映購買第二套或以上住宅的投資需求低迷。

另花旗對上述板塊的選股建議,依次序為零售「評級增持」,期次是住宅「評級中性」、辦公室「評級減持」,並首選領展房產基金 (00823) 和九龍倉置業 (01997) 。