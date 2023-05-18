花旗料本港樓價至末季將回落7% 全年「打和」收場

港樓前景乍暖還寒！正當市場憧新盤購買力回升之際，花旗中國及香港地產研究主管楊海全（Ken Yeung）最新發表報告看淡港樓前景，直指住宅成交量自3月以來開始下滑，新一輪樓市復甦周期意外地「短命」（Short-Lived），並預期本港樓市將由今季開始掉頭下跌，至今年第四季回落約7%，變相令樓價全年「打和」收場！

花旗報告以《港樓樓價反彈經已結束？》（Is the Rebound in HK Home Price already Over？）為題，列出為何早他們早在4月就將港樓前景下調至「中性」的三大因素。

該行解釋，其一是看到首季住宅樓價急升7%，窒礙了部分潛在買家入市意欲；此外，樓市小陽春後二手成交量急速回落，以及大量新盤供應和發展商出價低過預期，都是影響樓市的關鍵。

該行又以4月住宅「買家印花稅」個案未見起色為佐證，推算為何本港3月樓市成交銳降。花旗指，截至4月23日止，本港只錄71宗支付住宅「買家印花稅」個案，佔全月一手、二手住宅成交量1.5%，與通關後的1%至2%相若，明顯是低過疫情前（2018年至19年上半年）的5.2%，反映非本地人買樓需求未見復甦。

至於與「雙倍印花稅」的個案亦僅佔整體2.7%，低於疫情期間，反映購買第二套或以上住宅的投資需求低迷。

另花旗對上述板塊的選股建議，依次序為零售「評級增持」，期次是住宅「評級中性」、辦公室「評級減持」，並首選領展房產基金 （00823） 和九龍倉置業 （01997） 。