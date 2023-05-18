長實：從來無撤出過任何一個國家或地區

他稱，以一個全面角度看，集團每一個投資決定，都是看項目質素、穩健和回報率。作為跨國企業，每日都面對不同投資選擇，涉及不同地域和行業，從來不選地點而是選項目，能產生優質回報的資產，無論任何地區都會考慮。在全球50多個地區，「每個都係本地市場，從來無撤出過香港、從來無撤出過內地，從來無撤出過英國...」。

他重申任何投標和收購，不會有志在必得心態，又說「我哋唔識追價」。

對於近期宣布收購英國房託Civitas，他稱，之前集團擔任該房託的投資管理顧問，故了解其運作，對方具穩健收入和可靠回報，可擴充集團環球資產組合。又認為對方具備社會服務性質，很有意義。

對於香港復常，他指從集團的酒店和套房入住率和收入上升可以看到。

至於長江中心二期的租務情況，他笑言與客戶傾談中。

另外，被問到政府推進交椅洲人工島項目，李表示，就這題目，很多人已發表意見，希望政府計到數，包括地價和未來樓價，並希望政府能夠回本。