英國電訊擬2030年前裁員5.5萬人 股價曾挫8%

外媒報道，隨着完成光纖部署和適應人工智能(AI)等新技術，英國電訊集團(BT Group)將在2030年之前裁員多達55,000人，其中包括承包商，料影響逾4成人手。

該公司一直在實施一項轉型計劃，在行政總裁Philip Jansen領導下建設全國光纖網絡，並推出高速5G移動服務。

BT周四(18日)公布，截至3月底的一年，預估收入和核心盈利錄增長，為6年來首次，但業務轉型的成本及其自由現金流受到打擊而造成損失，令其股價在早段下跌超過8%。

Jansen表示，在完成光纖鋪設、工作方式數碼化、採用AI並簡化結構後，到2020年代末，BT將依賴更少勞動力和顯著降低成本基礎。他指，新的BT集團將成為一家更精簡的企業，擁有更光明的未來。

公司指，最遲到2030財年，員工總數將由130,000人，減少到75,000至90,000人。屆時，其全光纖網絡建設的大部分將完成。

關於全年業績，Jansen表示英國電訊在應對「非同尋常的宏觀經濟背景」的同時，取得良好進展。公司經調整核心盈利增長5%，達到79億英鎊，符合市場預期。

不過，由於現金資本開支增加，自由現金流(FCF)下降5%至13億英鎊，處於其指引下限。對2024年自由現金流的預測也低於分析師預期。