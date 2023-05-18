港老牌家族放售旺角一籃子住宅及商舖 市值3.73億

香港樓市全面復常，本地老牌家族亦趁機放售物業套現。仲量聯行獲業主委託放售一籃子旺角物業，包括全幢商住物業、商舖及住宅單位。4項物業合共市值約3.73億港元。

該批物業最大型為煙廠街4號東匯，為全幢商住綜合物業，約於2018年入伙，共有18層住宅連3層商舖基座，樓面面積共約17,700方呎，市值約2.08億元。另外有兩項商舖，包括花園街1K號全幢兩層商舖，約於2022年落成，現租予食肆，批則建築面積約1,924方呎，市值約8,200萬元，以及毗鄰新寶戲院的豉油街60至104B號鴻都大廈地下7號舖，實用面積約756方呎，現亦租予食店。

至於第4項為何文田街19至21C號何文田大廈地下101室住宅單位，佔該地段業權份數約三十一分之一份，實用面積逾1,000方呎，市值約1,500萬元。整批物業可合併洽購或單一出售，個別亦能以股權轉讓方式出售。

該行資本市場部資深董事梁瑋麟表示，該批物業一直以來僅作收租用途，業主從未一籃子推出市場放售。而隨着全球復常，內地旅客回歸，將帶動商舖租賃市場回暖及投資市道升溫，尤其旺角區的消費市道，故該業主決定趁勢推出物業放售。