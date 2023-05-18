道期向好 金價續回軟
2023年05月18日 16:16
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美匯指數報103.02；港匯見7.8295；離岸人民幣(CNH)報7.0408；美元兌日圓報137.82；歐元處1.0819；英鎊報1.2454。金價續回落，最新報1,974美元。布油企76.75美元，紐油報72.7美元。比特幣企2.7萬美元。道指期貨升13點。
●市後關注點
-20:30 美國上周首次申領失業救濟人數；美國前周持續申領失業救濟人數
-22:00 美國4月成屋銷售
●港股連日受制兩萬點大關，恒指全日收報19,727點，升166點或0.85%。國指收報6,715點，升78點或1.19%；科指收報3,917點，升47點或1.21%，主板成交986億港元。大型科網股普遍做好，阿里巴巴績前有買盤，股價升2.69%；小米集團升1.29%；京東集團升0.27%；美團升0.37%。騰訊績後捱沽，股價收跌0.87%。https://bit.ly/3IknZGd
●滬綜3300關得而復失，寧德時代挫逾3%。https://bit.ly/3o4LQmt
●Swift：4月人民幣保持全球第五大最活躍貨幣。
●勞力士經銷商：目前銷售環境具「挑戰性」。
●IIF：全球債務總額首季增至2378萬億元，史上次高。
●貿易破冰！中國今日起恢復進口澳洲木材。
●蒙大拿州明年起全面禁止TikTok，美國首例。
●俄羅斯首季GDP按年收縮1.9%。
●思科季績勝預期，惟訂單量減23%，股價市後挫近4%。
●BlackBerry料三年後收入增長54%。
●澳洲4月失業率升至3.7%，料緩解加息壓力。
●摩通CEO：美國可能不會違約，已做好準備應對。
●調查：61%美國人相信AI威脅人類未來。
●長江生命科技：匯兌拖累去年業績，只屬周期性。
●長和：香港港口業務或受全球經濟衰退挑戰。
●花旗料本港樓價至末季將回落7%，全年「打和」收場。