【產經直播】人民幣走勢弱 港股升少跌多？
2023年05月18日 16:41
東網電視更多新聞短片
美國民主共和兩黨有望就債務上限達成協議，隔晚美股向上，帶動港股周四(18日)高開142點，最多升過333點，不過收市升少截，兩萬關前止步，收報19,727點，升166點，成交不足千億元。人民幣兌美元續跌穿七算，加上交投仍然薄弱，恒指向上動力是否不足？短期難重上兩萬關？
科技股表現分化，昨日(17日)公布業績的騰訊(00700)，雖然經調整純利符合預期按年升27%，美銀發表報告指，騰訊季度業績收入好過預期，但基於稅率或可能上調，削股份目標價4.6%至473元；騰訊股價周四(18日)偏軟跌0.8%。另一方面，今日收市後派成績表的阿里巴巴(09988)則升逾3%，市場預期經調整純利253.83億元，按年增28.2%，阿里業績會否驚多過喜？績後見光死機會高唔高？
據上交所官網顯示，華虹半導體(01347)獲批於科創板上市，計劃集資約180億元人民幣，有望成為上海科創板歷來集資第三大新股，僅次於中芯國際(00981)及百濟神州(06160)，消息帶挈華虹升7%；不過，早前公司次季收入指引按季持平、毛利率料大降，同時亦被花旗指需求弱兼平均售價受壓，降目標價至33元，股價反彈只不過係曇花一現？
《東網Money 18》搵嚟凱基亞洲投資策略部主管溫傑同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道