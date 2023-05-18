富達國際：日股要醒了　除巴菲特還有其他利好因素...

「股神」巴菲特上月表示加碼投資日股以來，日股愈升愈有，富達國際日本投資主管鹿島美由紀(Miyuki Kashima)說，日本股市是以前最不受歡迎的市場，但現在日本股市「要醒過來了」。巴菲特的言論及行動吸引更多的投資者，「他(巴菲特)帶了頭，大家都會跟着進來。」

鹿島美由紀說，巴菲特說日本很值得投資成為一個觸發點，對市場確實帶來影響，但現在股市上升不單靠巴菲特。她謂，日本政府提出了很多誘因，推動公司注重企業治理，希望企業放眼長期，審視業務長期策略及配置。日企股份回購及派息支出增加，交叉持股比例降低，這些變化未來持續發酵，變革更加明顯，估值會持續改善。

日股周四繼續開狂歡派對，日經指數再升1.6%，報30,573點，連升六個交易日，再刷新2021年9月中以來高位。東證指數報2,157點，升1.14%，乃1990年8月以來收市高。

富達指，環球投資組合普遍低配日本市場的情況已持續一段時間，因環球投資者對日本市場的誤解，印象仍停留在日本迷失數十年的經歷。然而，自2012年以來，日本經濟一直低調地穩步復甦，企業盈利能力和資本回報出現結構性改善，惟這些轉變至今仍被市場忽視，不少日股估值仍被低估，特別是在中小型股方面。日本企業盈利和資本回報顯著改善的情況下，為投資者掌握日本市場穩步轉型的時機。