金管局推「數碼港元」先導計劃　冀11月見初步成果

香港金管局周四(18日)啟動「數碼港元」先導計劃，共有16間公司成功入選，並將進行14項試驗，包括6大「數碼港元」的潛在應用場景，包括全面支付、可編程支付、離線支付、代幣化存款、第三代互聯網(Web3)交易結算及代幣化資產結算，最快於今年11月的金融科技周公布初步試驗成果。金管局強調，目前尚未決定會否及何時正式推出「數碼港元」。

入選先導計劃的公司包括滙豐銀行、渣打香港及中銀香港三大發鈔銀行，支付服務供應商VISA及萬事達卡(Mastercard)，螞蟻集團、ARTA-Emali、建行亞洲、恒生銀行、工銀亞洲、富邦香港及波士頓顧問公司。

金管局於去年11月，邀請業界就「數碼港元」參加先導計劃，為潛在用例提交建議方案，以解決現存痛點，並為客戶帶來現有數碼支付方式未能提供的獨特效益。

審核準則包括以香港為中心，方案應充分發揮「數碼港元」的潛在用途；展現創新元素，並與市場上現存方案有顯著分別，包括但不限於新的商業模式、新市場或現有產品的改良版本；並提升客戶體驗或解決他們目前的痛點；同時準備好隨時在市場上進行局部測試，已分析相關風險及申請者會投入足夠資源；方案要符合現有的牌照要求。

金管局副總裁李達志表示，香港研發「數碼港元」與內地「數字人民幣」的試驗無關，包括歐美在內，全球各地共百間央行均有投入央行數碼幣(CBDC)的研究。他坦言，雖然目前尚未有「數碼港元」的清晰用例，但希望及早作出準備，若他日有明確需要時，可盡快推出以迎接未來的科技。

另外，該局為促成政府、業界和學術界聯手研究CBDC，將會成立CBDC專家小組。小組成員會由本地大學的頂尖學者組成，例如電腦科學、商學和法律。金管局會定期與專家小組成員聯繫，共同探索圍繞CBDC的主要政策和技術事宜，例如私隱保障、網絡安全和互聯互通。專家小組成員並不擔任官方顧問或決策角色。