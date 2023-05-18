【高盛推介】藥明創半年新低 資金趁低吸納
2023年05月18日 17:46
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高盛(亞洲)有限責任公司：藥明生物(02269)近期表現疲弱，日前在46港元水平橫行後，周三(17日)失守跌約4%，周四(18日)繼續下跌，早段曾低見43.5元，創半年新低。藥明與德國生物製藥企業InflaRx達成合作，成為新冠治療藥物的生產合作夥伴。
觀察個股輪證資金流向，藥明好倉及淡倉於周三皆獲資金轉向流入，分別有約160萬及40萬元。
投資者如看好，認購證方面可留意屬行使價65元以下、3個月期以上最高槓桿產品的藥明購(29090)。牛證方面的近牛選擇可留意藥明牛(56346)，遠牛選擇可留意藥明牛(61836)，與現價有約9及14元收回距離。
藥明購(29090)，行使價60元，2023年12月29日到期，實際槓桿4.5倍，行使價65元以下、3個月期以上最高槓桿產品。
藥明牛(56346)，收回價35元，行使價33.5元，換股比率100，槓桿比率4.1倍，相近收回牛證中槓桿最高。
藥明牛(61836)，收回價30元，行使價28.5元，換股比率100，槓桿比率2.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
藥明沽(11487)，行使價45元，2023年12月19日到期，實際槓桿2.6倍，貼價。
藥明熊(53437)，收回價70元，行使價71.5元，換股比率100，槓桿比率1.7倍，相近收回熊證中槓桿最高。
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