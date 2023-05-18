【高盛推介】比亞迪及吉汽反彈 資金持續部署
2023年05月18日 17:56
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪(01211)周三(17日)失守240港元水平，跌約1.9%，周四(18日)早上反彈。開市即重上240元水平，高開約2.3%後曾高見247.2元。有報道指，易安財險更名為「深圳比亞迪財產保險有限公司」，比亞迪汽車工業有限公司並成公司唯一股東。
吉利汽車(00175)周三(17日)跌約2.7%，周四反彈，最高見9.67元。吉汽公布，上月總銷量超過11.36萬部，按年升約58%。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪好倉於上周五(12日)至本周三皆錄得資金流入，合共約360萬元。淡倉於過去5個交易日共錄得約50萬元資金流入。
吉汽方面，好倉於本周二(16日)及本周三共錄得約60萬元資金流入。淡倉於周三獲資金轉向流入，有約10萬元。
投資者如看好比亞迪，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價300元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一的比迪購(29313)。高槓桿選擇可留意屬行使價280元以下、2個月期以上產品最高槓桿之一的比迪購(12199)。中年期選擇可留意比迪購(16945)，時間值損耗較低。牛證方面可留意比迪牛(61770)，與現價有約25元收回距離。
比迪購(29313)，行使價260元，2023年8月31日到期，實際槓桿7.4倍，貼價、行使價300元以下、3個月期以上產品最高槓桿之一。
比迪購(12199)，行使價275.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿11.8倍，行使價280元以下、2個月期以上產品最高槓桿之一。
比迪購(16945)，行使價289.08元，2023年12月19日到期，實際槓桿5.6倍，中年期，時間值損耗較低。
比迪牛(61770)，收回價220元，行使價217元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
比迪沽(13085)，行使價211.91元，2023年7月26日到期，實際槓桿10.5倍，行使價190元以上產品最高槓桿。
比迪熊(51052)，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
吉利購(16423)，行使價10.68元，2023年9月26日到期，實際槓桿6.8倍，中年期、低街貨。
吉利牛(54780)，收回價8元，行使價7.5元，換股比率10，槓桿比率5.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
吉利熊(50011)，收回價15元，行使價15.5元，換股比率50，槓桿比率1.6倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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