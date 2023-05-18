「唱高散貨」被告謝堯中遭法院施加更嚴格保釋條件

東區裁判法院對一名因涉及「唱高散貨」計劃的罪行而被檢控的被告人謝堯中(前稱謝旻君)施加更嚴格的保釋條件，原因是香港證監會早前在調查另一宗案件時發現，謝氏沒有居住在她所申報的住址。

謝堯中因違反保釋條件而被警方拘捕，並於2023年5月17日被押送至東區裁判法院提堂。法院在聆訊中獲悉，謝氏向法院申報不正確的住址，而且幾次未有到警署報到，違反了上一次在2023年4月4日的提堂聆訊中法院向她施加的多項保釋條件。

法院向謝堯中施加更嚴格的保釋條件，包括保釋金由100萬元增加至150萬元；由每周到警署報到，改為須每日到警署報到；及遵守由凌晨12時至早上6時須逗留在新申報住址的宵禁令。

證監會與執法部門在對多項涉嫌「唱高散貨」股票投資計劃及涉嫌洗錢活動進行一連串深入調查後，至今共有24名人士被檢控。案件押後至2023年10月4日。

證監會法規執行部執行董事魏弘福(Christopher Wilson)表示，證監將繼續與執法部門緊密合作，打擊金融罪行，包括「唱高散貨」市場操縱活動。同時提醒投資者在被身分不明的人士透過社交媒體招攬時要保持警惕，並小心騙徒會冒認知名的市場評論員，利用可疑的股票貼士欺騙投資者買賣成交淡薄的上市公司股票。