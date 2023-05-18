荃灣大屋苑呎價險守8千元　533呎兩房僅售428萬

大型屋苑再錄呎價「8字頭」成交。荃灣荃威花園「大兩房」單位，2月放盤，原業主心急沽貨，減價32萬元，以428萬元成交，呎價約8,030元，低市價約5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●中原程智聰表示，長沙灣泓景臺1座中層F室，實用面積約477方呎，兩房間隔，議價後以800萬元易手，呎價約16,771元，新買家為同區客，原業主於2003年11月以203萬元買入，持貨約20年帳面獲利597萬元。

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新界區

●中原王春江稱，荃灣荃威花園5月錄約4宗買賣，其中N座中層5室，實用面積約533方呎，「大兩房」間隔，2月開價460萬元，近期二手成交轉淡，原業主因心急沽貨，減價32萬元，以428萬元沽出，呎價約8,030元，較市價低約5%，買家為上車客。

●利嘉閣陳文傑表示，荃灣全城．滙2座中層B室，實用面積約530方呎，兩房間隔，望內園景，雖有租約未能睇樓，仍以968萬元售出，呎價約18,264元，原業主2017年以約804.5萬元購入，持貨約6年帳面獲利約163.5萬元，期內升值近20.3%。

●中原劉俊雄指，屯門居屋兆康苑5月錄得3宗二手買賣，其中N座低層3室，實用面積約467方呎，兩房間隔，附裝修，享內園景，已補價自由市場叫價410萬元，減價15萬元，以395萬元沽出，呎價約8,458元，新買家為區內換樓客。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋悅湖山莊極高層咬位，實用面積約592方呎，三房間隔，原業主增加議幅，減價10萬元，獲區內綠表客決定在未補價第二市場以410萬元購入自住，呎價約6,926元。

●中原陳智生稱，屯門海翠花園6座低層E室，實用面積約609方呎，套兩房間隔，享海景，開價650萬元，累減55萬元，以595萬元沽出，呎價約9,770元，新買家為同屋苑業主，多購一伙予家人居住。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天頌苑P座低層10室，實用面積約601方呎，三房間隔，外區綠表客考慮到該區往返內地方便，原業主有逾10萬元的議價空間，未補價第二市場以360萬元購入，呎價約5,990元。

●利嘉閣黃靜顏指，上水居屋安盛苑低層18室，實用面積約441方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價約418萬元，近日下調叫價並吸引買家洽購，議價後最終以398萬元易手，放盤僅十日累減約20萬元，呎價約9,025元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區5月暫錄約42宗二手買賣，按月少約兩成多，天宇海2A座中層D室，實用面積約665方呎，三房間隔，開價約900萬元，其後減價至865萬元易手，呎價約13,008元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑C座低層3室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望園景，未補價第二市場叫價670萬元，放盤僅1個半月，減價12萬至658萬元成交，呎價約10,123元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山泓碧2座高層H室，實用面積約315方呎，一房設計，望內園景，原先叫價745萬元，放盤14個月終獲承接，調整售價至600萬元成交，減幅約19%，呎價約19,048元，原業主持貨逾4年帳面損失86萬元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山新港城5月暫錄約6宗買賣，包括C座中層1室，實用面積約490方呎，3房間隔，開價約700萬元，議價後以698萬元易手，呎價約14,245元，新買家為用家，原業主於2019年以678萬元購入，持貨約4年帳面獲利約20萬元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山新港城A座中層4室，實用面積約568平方呎，套三房間隔，放盤3個月，叫價800萬元，終零議價下成交，呎價約14,085元，原業主於2019年1月以739萬元購入，帳面獲利61萬元，期內升值約8%。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢西沙路井頭村單號分層村屋單位，兩房設計，望山景，成交價720萬元，原業主於2009年5月以約230萬元購入，持貨約14年帳面賺490萬元，期內大幅升值逾2.1倍。

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