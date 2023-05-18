大埔項目次輪銷售再沽清　廿日內累沽逾700伙

市場焦點新盤銷情再次報捷，大埔白石角項目周四(18日)即日沽清以價單形式發售的單位，為該系列項目由上月底至今，第4度即日錄得沽清，20日內累沽逾700伙，吸金超過48億元。

●大埔白石角University Hill第2B期即日沽清價單發售185伙

發展商最新表示，是日以價單形式發售的單位悉數售罄，項目第2A期及第2B期共4輪價單單位，錄得4度全數沽清，可謂勢不可擋。有見向隅客仍眾多，項目第2B期計劃將於短期內加推單位，滿足市場需求。

●何文田站瑜一第1C期單日沽出兩伙 共涉3,712萬元

由華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周四(18日)連錄兩宗成交，單日吸金3,712.97萬元。最新沽出單位包括第5B座3樓A單位，實用面積656方呎，三房一套間隔，成交價1,867.53萬元，呎價約28,468元。發展商表示，瑜一系列項目自今年3月開售以來已累積沽出353伙，套現逾60億元。

●西南九龍維港滙II四房2,968萬元沽

●大埔白石角朗濤重新沽出曾兩度遭取消交易的特色戶

不過，資料顯示，該單位曾於今年2月連車位以2,829萬元售出，取消交易後於5月3日於未連車位之下再以2,888.8萬元沽出。

●大埔白石角University Hill第2A期首錄取消交易