大埔項目次輪銷售再沽清 廿日內累沽逾700伙
2023年05月18日 21:30
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市場焦點新盤銷情再次報捷，大埔白石角項目周四(18日)即日沽清以價單形式發售的單位，為該系列項目由上月底至今，第4度即日錄得沽清，20日內累沽逾700伙，吸金超過48億元。
●大埔白石角University Hill第2B期即日沽清價單發售185伙
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，周四(18日)次輪銷售205伙，當中185伙以價單形式出售，其餘20伙招標發售。項目次輪銷售已於周三(17日)抽籤分組，決定揀樓次序。第一批準買家由上午約10時起陸續到達，排隊輪候進入售樓處。
發展商最新表示，是日以價單形式發售的單位悉數售罄，項目第2A期及第2B期共4輪價單單位，錄得4度全數沽清，可謂勢不可擋。有見向隅客仍眾多，項目第2B期計劃將於短期內加推單位，滿足市場需求。
●何文田站瑜一第1C期單日沽出兩伙 共涉3,712萬元
由華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期，周四(18日)連錄兩宗成交，單日吸金3,712.97萬元。最新沽出單位包括第5B座3樓A單位，實用面積656方呎，三房一套間隔，成交價1,867.53萬元，呎價約28,468元。發展商表示，瑜一系列項目自今年3月開售以來已累積沽出353伙，套現逾60億元。
●西南九龍維港滙II四房2,968萬元沽
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，最新招標沽出2座18樓A室，實用面積1,001方呎，採四房連多功能房間隔，成交價2,968萬元，呎價約29,650元。
●大埔白石角朗濤重新沽出曾兩度遭取消交易的特色戶
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周四(18日)透過招標重新售出曾兩度取消交易的特色單位，惟成交價比本月初低逾88.8萬元。涉及單位為第7A期地下A室，實用面積1,343方呎三房，連478方呎花園，最新連同車位以2,800萬元成交，呎價約20,849元。
不過，資料顯示，該單位曾於今年2月連車位以2,829萬元售出，取消交易後於5月3日於未連車位之下再以2,888.8萬元沽出。
●大埔白石角University Hill第2A期首錄取消交易
新鴻基地產(00016)的大埔白石角University Hill第2A期首錄交易告吹。據項目成交紀錄冊，該盤的5A座1樓A5室，為實用面積270方呎，一房間隔，連135方呎花園，原本於本月10日透過招標以約533.8萬元沽出，當時呎價約19,771元，惟交易於簽訂臨時買賣合約後未有進展。