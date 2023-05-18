阿里張勇︰雲智能集團可以成為下一個阿里巴巴

「今天的阿里雲，可以成為明天的阿里巴巴，甚至規模更大的企業。」他續解釋，3月份的業務重組的策略重點，是從一個擁多元化業務的阿里巴巴集團，走向「有不同賽道的多個集團」。

至於哪些業務在保留多數股權，哪些會少數持股甚至完全放棄？他認為最重要是「有利於該業務的發展」，具體考慮包括該業務是否存在「明確的目標市場、客戶群體、業務模式、核心能力」，假如具備這些條件，則意味該業務可以獨立走向市場，而雲業務正正符合要求。

雲智能集團是由阿里主席張勇親自掌舵的核心業務，擬通過「向股東分配股息的方式」分拆，最終使其成為一家獨立的上市公司，即阿里巴巴本身將不再保留任何雲智能集團的持股。

在分拆之前，阿里還計劃通過私募融資為雲智能引進外部戰略投資者。上述計劃目標在12個月內完成。