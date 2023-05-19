東方日報B1：阿里拆骨　3業務將上市

集團於截至3月底止一季，收入按年增長2.03%至2,082億元人民幣(下同)；根據非公認會計準則(non-GAAP)的經調整盈利更大增38.26%至273.75億元。

阿里董事會批准新設資本管理委員會，負責籌劃實施全面的資本管理，提升股東價值。該委員會將審議並決策「各類資本市場交易、股東回報計劃、子公司股權激勵計劃、融資、上市和分拆」。管理層表示，將致力通過強勁的資本配置框架來持續提升股東回報。

阿里公布的多項結構重組措施中，最值得關注的自然是計劃「完全分拆」的雲智能集團，是由阿里主席張勇親自掌舵的核心業務。該業務擬通過「向股東分配股息的方式」分拆，最終使其成為一家獨立的上市公司，即阿里巴巴本身將不再保留任何雲智能集團的持股。在分拆之前，阿里還計劃通過私募融資為雲智能引進外部戰略投資者。上述計劃目標在12個月內完成。

張勇在業績會議上提到，分拆的決定是考慮到雲業務的特點、需求等，還能夠「調整股東結構，引入戰略投資者，為市場拓展打下基礎」。至於哪些業務會保留多數股權，哪些會少數持股甚至完全放棄？他認為最重要是「有利於該業務的發展」，具體考慮包括該業務是否存在「明確的目標市場、客戶群體、業務模式、核心能力」，假如具備這些條件，則意味該業務可以獨立走向市場，而雲業務正正符合要求。

「今天的阿里雲，可以成為明天的阿里巴巴，甚至規模更大的企業。」他續解釋，3月業務重組的策略重點，是從一個擁多元化業務的阿里巴巴集團，走向「有不同賽道的多個集團。」

不過，就業績表現來看，雲業務上季表現不算出色。季內收入按年跌2.05%至185.82億元，主要反映今年初疫情反覆導致延遲交付，以及一位主要客戶因為自建基礎設施而逐步停用阿里雲。近期阿里雲亦相當進取地減價，個別產品的減幅更達到50%。張勇解釋，出發點是降低使用門檻，讓更多中小企、開發者、大學生能夠使用雲計算服務，以加大市場覆蓋，這有助於培養中長期的潛在客戶；又謂依然對未來提升盈利能力有相當大的信心。

另外，此前已盛傳會分拆上市的物流業務─菜鳥集團，已啟動探索上市的計劃，目標是12到18個月內完成。菜鳥主要為阿里旗下淘寶、天貓、海外電商業務，以及第三方客戶等，提供物流配送及供應鏈服務。阿里持有菜鳥67%的股權，其他股東則包括物流行業的戰略投資者和全球機構投資者。

至於上市進展最快的，是包括新鮮食品在內的新零售業務盒馬，目前董事會已批准開始上市流程，預計該將於6到12個月在香港上市。同時，包括Lazada、速賣通、Trendyol等平台在內的海外電商業務的「阿里國際數字商業集團」亦啟動探索對外融資。

對於這一連串的企業重組和融資動作，作為小股東，最關心的當然是能否提振股價表現。分析指出，在反壟斷的國策之下，阿里要「拆骨」始能重生，未來就得視乎這些分拆融資計劃能否順利實現，彰顯公司資產價值的同時，也有助去除政策風險，讓公司能夠真正重新出發。

該企亦公布，已向聯交所申請增設人民幣櫃台。