【東方日報產評】世界貨幣體系變　數碼港元起步先

進入中美博弈的百年變局，變化既帶來新挑戰，也帶來機遇。國際貨幣體制正醞釀從美元單一貨幣獨霸的框架，循着區域化與數碼化，轉變為多元發展的新格局。中國在發展央行數碼貨幣(CBDC)乃全球先驅，擔當着發展人民幣離岸中心，推動人民幣國際化任務的香港，亦得順着國策，在這金融創新領域率先起步，數碼港元(e-HKD)的研究與測試得認真積極推進，始能在數碼國際金融中心發展上扳回一仗！

金管局正與市場持份者合作進行一系列測試，探索數碼港元應用場景及有關執行和設計事宜，相信過去兩年數碼人民幣廣泛測試，能提供不少經驗作參考。發展數碼貨幣既能提升支付系統的穩定性和效率，推動普惠金融，也可藉相關金融科技創新，更好服務數碼經濟。

事實上，隨着美國經濟問題叢生，經濟實力褪色，更濫發貨幣，將赤字貨幣化，美元武器化，全球都在思考如何改變貨幣體制，以應付國際地緣政治和美元風險，使之更符合自身經濟利益，這就促成今日的全球去美元化新趨勢。香港既自詡為國際金融中心，在應對去美元化及數碼金融發展方面，絕不能夠滯後，數碼港元可視為核心的數碼金融基礎設施。

當然，數碼港元的應用，首先是要解決網絡安全及個人私隱保障問題，如何構建完善制度，讓用家安心，也為國際數碼貨幣發展，促進金融穩定提供範例，當是港府必要應對的一大挑戰。結合香港推動加密貨幣市場的發展，日後數碼港元會否演變成走出電子形式央行貨幣的範疇，發展成以應用區塊鏈技術、體現Web3去中心化原則的數碼貨幣有待觀察，反正金融創新發展的空間廣闊，要在世界新格局中取得話語權，就得在變革中掌握先機。

此外，港元在聯匯制度下與美元掛鈎，可隨着中美爭霸，香港正面對前所未有的國際地緣政治風險，也為港元聯匯制度添重大不明朗因素。一方面，美元的國際地位有變，而對外霸權制裁無日無之；另一方面，去美元化下將削弱美元流動性和需求；再者，香港經濟轉型下，未來將由過去以歐美資金作主導的市場，轉變為更依賴與內地及亞洲經濟融合。這些轉變下，港府得檢討貨幣制度，尋求最符合自身利益的革新和準備。除了要適時探討優化聯匯制度，制訂風險預案外，拓展數碼貨幣的新嘗試，長遠也許會是一條可行的出路。

全球各地，無論是本地交易，抑或跨境的國際交易，都須應用貨幣進行支付結算，故國際貨幣體制變革亦必將牽動世界利益分布改變，帶來風險的同時也會帶來機會。展望未來，由美元這單一貨幣主宰國際貨幣體系的格局將改變，到底是演變成雙元抑或多元貨幣體系，尚未有明確路向，惟在數碼貨幣發展領先的中國，必然會擔當着重要角色。

金融業既是香港的命根，在探討發展數碼國際金融發展上，包括數碼貨幣的金融科技創新，香港的發展不容滯後，這既關係到一地的經濟競爭力，也關係到國家的貨幣金融博弈戰略，香港只有順着大勢，做好應做的事。