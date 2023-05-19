道指升115點 美匯指數升破103
2023年05月19日 08:54
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●踏入亞洲時段，美匯指數報103.46；港匯見7.8238；離岸人民幣(CNH)報7.0495；美元兌日圓處138.43；歐元報1.0776，英鎊報1.2414。現貨金價處1,958美元。布油報75.92美元，紐油報71.99美元。比特幣升0.4%，報26,849美元。道指期貨升20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水150點。
●道指收市報33,535點，升115點，升幅0.34%。標指收報4,198點，升39點或0.94%。納指收報12,688點，升188點或1.51%。
●港股ADR指數按比例計算，收報19,357點，跌202點。
●紐約期油收市報每桶71.86美元，跌97美仙，跌幅1.33%。倫敦布蘭特期油收報每桶75.86美元，跌1.1美元，跌幅1.43%。
●紐約6月期金收市報每安士1,959.8美元，跌25.1美元，跌幅1.26%。
●德國DAX指數創逾一年新高，收市報16,163點，升212點，升幅1.33%。英國富時指數收報7,742點，升19點或0.25%。法國CAC指數收報7,446點，升47點或0.64%。
●日本4月CPI按年升3.5%，符預期，3月升3.2%。扣除生鮮食品的核心CPI按年升3.4%，符預期，前值升3.1%。
●新西蘭4月出口增至68億紐元，進口63.8億紐元，貿易順差4.27億紐元。
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