港股跌穿19500關　創近兩個月新低　阿里巴巴急挫半成

港股跌幅擴大，失守19,500點支持。恒生指數曾挫374點，至19,352點的近兩個月低位，並開始回補3月22日遺留的上升裂口，暫維持逾300點跌幅。國企指數跌130點；科技指數跌70，主板成交110億港元。

阿里巴巴績後被拋售，股價曾挫5.4%，低見83元，暫維持超過5%跌幅。其他大型科網股都受壓，美團跌3.2%；京東集團跌3.1%；百度跌2.5%；騰訊跌1.9%；網易跌1.5%；小米集團跌近1%。

【09:21】港股下跌 阿里巴巴挫近半成 滙豐靠穩

港股開市偏軟，再考驗19,500點支持。恒生指數跌191點或0.92%，報19,535點；國企指數低開74點或1.11%，報6,641點；科技指數跌48點或1.25%，報3,868點。

大型科網股領跌，阿里巴巴績後捱沽，開市挫4.9%報83.45港元，是表現最差藍籌。美團跌2.1%；百度跌1.8%；京東集團跌1.5%；騰訊跌1.3%；網易跌1.2%；小米集團跌0.7%。

金融股窄幅上落，中國平安跌1.7%表現較差；香港交易所跌0.6%；友邦保險及建設銀行跌0.3%；工商銀行跌0.2%。招商銀行無起跌；滙豐控股升0.1%。