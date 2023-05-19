迪士尼放棄在佛州建新企業園區計劃　大省67億元

華特迪士尼(Walt Disney)宣布，決定放棄在美國佛羅里達州興建新的企業園區計劃，可節省超過8億美元，約2,000名員工亦毋須遷往新辦公室。

迪士尼原本計劃投資8.64億美元(約67.4億港元)，在佛州諾納湖鎮(Lake Nona)建立新的企業園區，將作為迪士尼主題樂園的建造單位「華特迪士尼幻想工程」(Walt Disney Imagineering)，及迪士尼樂園、體驗與產品(Disney Parks，Experiences and Products)部門的基地。而上述部門的員工將要由加州調至佛州上班，惹來一些員工的抱怨。

迪士尼樂園、體驗與產品負責人Josh D'Amaro表示，鑑於自宣布該項目以來發生的巨大變化，包括新領導層和不斷變化的商業環境，決定不再繼續推進有關計劃。據悉，該計劃是迪士尼前行政總裁Bob Chapek的想法，惟他已在去年11月被董事會解僱，由Robert Iger接任。

此外，迪士尼與佛州州長Ron DeSantis的關係愈趨緊張，雙方日前因性別法案有爭拗。佛州取消了迪士尼主題公園自治地位，意味迪士尼要繳納更多稅款。迪士尼4月已向法院提出訴訟，指控Ron DeSantis將政府權力武器化，損害公司營運。