瑞銀列三大理由金價仲有得升　年底前料高見...

美國債務上限談判取得進展、美國經濟數據好轉等因素推動，黃金價格近日已回落至2,000美元水平以下。外媒引述瑞銀報告，列出提振金價的三大理由--央行需求強勁、美元疲軟及經濟衰退風險，並預計金價今年稍後可能會再度突破歷史高位，預計年底前觸及每安士2,100美元，到2024年更可升抵2,200美元。

現貨金最新報每安士1,963美元，升0.3%；今年以來累升7.7%。

瑞銀表示，各國央行在去年已連續第13年成為黃金淨買家，年度需求達到1950年以來的最高，今年首季央行「吸金」步伐持續。該行認為，在地緣政治風險加劇和通脹上升的情況下，央行買金趨勢或持續，而美國在俄烏衝突爆發後凍結俄羅斯外匯儲備的決定，可能對各國央行的行為產生了長期影響。

第二，瑞銀相信美匯指數下行對金價會造成支持。該行該行，美國聯儲局已發出暫停當前緊縮周期的信號，美元走軟方向明確。美元和黃金走勢存在負相關性，從歷史上來看，當美元走軟時，黃金表現良好。該行預計未來6至12個月美元將出現新一輪疲軟。

瑞銀表示，第三個理由是經濟衰退風險。儘管一些美國經濟數據有所好轉，但總體而言仍預示經濟增長正在放緩，，意味着美國衰退風險升溫，可能會促使避險資金流入黃金。