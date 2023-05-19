陳政生：美股危與機　減息何時見？

美國從2022年3月開始啟動加息周期，至2023年5月一共十次，現時最新聯邦基金利率介乎5至5.25%。從3月份點陣圖的顯示，加上聯儲局5月儀式會議聲明刪去有關暗示進一步加息的措詞，筆者預計加息周期較大可能完結。

至於另一問題，就是何時減息！根據芝加哥商品交易所CME的利率期貨資料，最新顯示7月減息0.25%的機率有22%；而有接近一半機率估計今年9月將會減息0.25%。然而，筆者認為減息時間未必會在今年內發生。根據過去30年四次的加息周期，最後一次加息與開始減息的相隔間距最短為5個月，最長為15個月，該四次的平均值為九個月！因此，假設5月份是最後一次加息時間，預料減息將大機會是明年第一季發生！

憧憬減息美國科技類別見承接

美國早前公布4月非農就業數據遠超市場預期，失業率跌至3.4%的低位，有利美股氣氛。以美國代表科技股走勢的納斯達克指數為例，近段時間表現不俗。由於市場普遍預期5月份加息將會是美國本輪加息周期的最後一次，未來美國利率長期將具下行趨勢，這個情況下，對科技股估值的提升將更為明顯。因為科技股普遍是處於業績高增長的階段，因此未來的盈利規模要大於目前的盈利規模。而隨着長期利息向下，未來盈利的折現程度將會有所紓緩，利好企業的現在估值。

此外，受惠近期美股季度業績期中，部分大型科技股業績數據理想。其中微軟、谷歌、亞馬遜、Meta四大科企業績悉數超過市場預期，其他重點科企蘋果公司、特斯拉亦有各自亮點。在業績數據支持下，納指的表現明顯要強於道指及標指。

美股於2021年12月底見歷史高位。以納斯達克指數為例，見16212歷史高位後輾轉向下測試。整個回調時間接近一年，都超過五成！指數於上年底至今年約10200至10300水平初營造三底。

年初至今，美國接二連三出現銀行倒閉危機，股市出現劇烈震盪。然而，由於政府/大型銀行出手襄助的速度愈來愈快，市場對這個銀行危機的陣痛似乎變得愈來愈輕。

技術上，納斯達克指數於今年初升破下降軌頂部型成反彈浪。同時，上文提及的減息憧憬以及績優效應，美股走勢有支持。納斯達克指數率先於上周突破今年2月高位，形成浪高於浪形態。以納斯達克指數來分析，現時的預期市盈率為26.86，五年平均值為30.28，十年平均值為27.28。

美股短線看法轉為中性，目標13200

由於上述種種分析，筆者認為現時美股的投資價值為中性，反映對該指數短線走勢的負面情緒有所降低。

料納指指數有機會測試整個跌浪的黃金交割0.5，即13200水平，破位再試14000。下方支持為3月13日收市位11200水平。

中國光大證券國際產品開發及零售研究部董事兼主管 陳政生