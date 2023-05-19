【高盛推介】港交所好淡角力 300元水平橫行
2023年05月19日 14:32
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所(00388)股價周三(17日)失守310港元，昨日微升不足0.1%，今日表現偏軟。早上在302至306元間上落。現報305元。據港交所網站顯示，全電子首次公開招股平台FINI測試日期延長至6月16日，並將於7或8月起作市場預演。此外，有報道指港交所將於在今年內，就創業板提出具體改革建議，展開正式諮詢。
觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於周三及周四共錄得約420萬元資金流入。淡倉於周一至周四皆錄得資金流入，合共約530萬元。
投資者如看好港交所，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度港交購(26844)。高槓桿選擇可留意屬行使價375元以下、3個月期以上產品最高槓桿的港交購(16357)。中年期選擇可留意港交購(17063)。牛證方面的近牛選擇可留意港交牛(64101)，遠牛選擇可留意港交牛(63700)，與現價有約15及25元收回距離。
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