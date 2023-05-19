萊坊：香港數據中心市場去年底起沒新增電力容量供應

萊坊公布2023年第一季的數據中心報告，報告概述亞太區數據中心布局，集中東京、上海、悉尼、新加坡和香港等成熟市場，以及孟買、首爾、吉隆坡和曼谷等增長中的二線市場，期間該9個市場總電力供應能負荷13,400兆瓦(MW)，較年初增加425MW，其中包括帶電、在建和分階段發電，當中，香港佔有989兆瓦，自去年底起市場上暫時沒有新增容量供應。

亞太區總電力供應負荷向好，主要是由於成熟和增長快速的數據中心在過去四個季度都積極發展。該區市場增長很大程度主要是由於孟買的電力供應能負荷增長，以及曼谷、吉隆坡和東京的新電力供應公告。孟買為今年首季電力供應增長最突出市場，電力供應能負荷超過2,000兆瓦。惟與之前數季相比，供應變化有所放緩，2022年全年吸收現有活容量的40%以上。

至於，曼谷電力供應自今年年初以來飆升了近30%。去年該地增長強勁，市場參與者積極擴充並增加其市場份額。受惠於正面的市場環境，多家營運商正積極在不同地點擴充。同樣，吉隆坡電力供應也錄得顯著的增幅，佔過去一年市場總供應量25兆瓦的三分之一。

新加坡的電力供應仍然受到很大的限制，數據中心的營運商正等待政府招標書的結果。在需求方面，新加坡以及東京、悉尼、上海和香港等主要市場在領先的雲端服務供應商和金融機構的推動下繼續表現強勁。而香港頭5位的運營商共佔據62%的市場份額，現時市場只有60兆瓦的空置容量，另有136MW的容量供應正在建設中。

萊坊亞太區數據中心負責人Fred Fitzalan Howard表示，近年來，商業、社交媒體、娛樂和雲端採用領域令互聯網用量不斷增加，推動數據中心加速發展。該類產業增長刺激廣泛投資者的興趣，包括資本增長、收購、房地產和基礎設施投資者。投資者正在利用不同的策略，如併購、合資和買地，以便在這個發展蓬勃的行業分一杯羹。

該行資本市場執行董事林嘯東指，近年來，表現穩定的數據中心已成為私募股權房地產市場中最受投資者追捧的資產類別。數據中心本身租約期比較長，而一般租約具與通脹掛鈎的加租機制，並由信譽較好的營運商經營，因此這類型的物業資產十分適合追求核心或者核心增值策略的投資者。