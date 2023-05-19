【產經直播】阿里績後見光死 美團、小米放榜無寄望？
2023年05月19日 16:22
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隔晚美股向上，唯獨反映中概股表現的納斯達克金龍中國指數逆市下挫，加上人民幣續跌，港股周五(19日)受拖累，最多急挫374點，低見19,352點，收市仍跌276點，報19,450點，後市要睇實咩因素？
阿里巴巴(09988)績後見光死，股價跌逾6%。阿里上季經調整純利表現勝預期，惟期內收入略遜預期，雲業務收入有紀錄以來首次下滑，績後不少大行下調對阿里目標價。即使阿里公布將派雲智能集團作股息以分拆上市，並正探索菜鳥、盒馬鮮生IPO，亦無幫助股價。該股前景欠亮點？目前股價是否已完全反映負面因素？另外，內地電商即將迎來重啟後首個618購物節，銷售表現能否寄予厚望？
下周另有多隻科網股放榜，當中包括快手(01024)、小米(01810)及美團(03690)等。快手公布618購物節預售重啟，料將投入百億平台流量和十億商品補貼。另外，美團(03690)將於下周一在香港推出外賣平台「KeeTa」，旺角為首個試點區域。不過相關股份績前都要下跌，博反彈有無機會？
美國聯儲局有官員發表偏鷹言論，令6月加息預期升溫，國際金價連續第3天回落，紐約期金周四(18日)收市跌1.26%，每安士報1,959.8美元，金礦股受壓。金價恐持續偏軟，金礦股未係吸納時機？
國家統計局官方網站公布，今年首4月啤酒產量快速增長，4月啤酒產量按年增幅超20%。啤酒股有追捧逆市回升，青島啤酒(00168)升逾2%。藍籌華潤啤酒(00291)及百威亞太(01876)均升逾1%。值博空間有幾大？
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