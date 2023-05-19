道期牛皮 離岸人民幣重上7.03
2023年05月19日 16:35
東網電視更多新聞短片
美匯指數報103.45；港匯見7.8119；離岸人民幣(CNH)兌美元自日內低位7.0750反彈，最新處7.0329；美元兌日圓報138.11；歐元處1.0783；英鎊報1.2403。金價報1,762美元。布油報76.26美元，紐油報72.31美元。比特幣企2.6萬美元。道指期貨升6點。
●恒生指數全日收報19,450點，跌276點或1.4%。國企指數收報6,593點，跌121點或1.81%；科技指數收報3,821點，跌95點或2.43%，主板成交952億港元。阿里巴巴績後被拋售，成跌市元兇，收報82.45元，跌6%，是表現最差藍籌。恒指全周累跌176點，跌幅0.89%；科指全周跌52點或1.34%。https://bit.ly/42NuXfd
-東方海外：航運業下半年仍充斥諸多不確定因素。
●內地A股窄幅上落，滬綜指收市跌13點。https://bit.ly/3BDyvo3
●瑞銀列三大理由金價仲有得升，年底前料高見...
●墨西哥維持利率11.25厘不變，結束近兩年加息周期。
●耶倫：債務違約恐對金融系統造成災難性衝擊。
●迪士尼放棄在佛州建新企業園區計劃，大省67億元。
●美晶片項目基金接逾300企申請，半數涉製造及後端封裝。
●加入競爭！英國擬十年投資逾96億強化半導體產業。
●內地富人走資需求大增，傳地下錢莊手續費急升一倍。
●嚴防洩密！傳Apple禁員工使用ChatGPT等AI程式。
●傳Meta下周啟動新一輪裁員，料涉數千名員工。
●日經指數收漲234點，連升7日，並創33年高位，韓澳股向好。
●歐中關係急凍，貨櫃運價暴跌兩成。
●人民幣中間價跌至7.0356，兌港元跌穿9算。
●港元拆息再轉強，隔夜息突破4.9厘，為2007年10月以來最高；1個月見4.69厘。