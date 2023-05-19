m18講場：港交所列最具吸引力僱主　跨國公司高層竟然話...

港交所行政總裁歐冠昇表示，對於港交所被評為香港最適合工作的公司之一感到自豪。

有個識感謝員工付出嘅老細，難怪港交所可以上到榜啦！最搞笑嘅係，跨國投資公司BC Invest項目與企業發展部辦公室主任兼總經理Jake McCauley留言同歐冠昇講，聽到呢個消息一啲都唔驚訝，佢所認識嘅港交所朋友，個個都對工作環境讚不絕口，係一個令人響往嘅工作地方咁話。

其他榜上有名嘅公司包括美銀、中電、迪士尼樂園、高盛、港燈、香港賽馬會、香港金融管理局、滙豐銀行、IBM、摩根大通、Kering、LVMH、摩根士丹利、Richemont、新鴻基地產、可口可樂、太古地產、Telstra International及煤氣公司。數數手指，當中有7間公司，即係35%，都係金融界別，香港果然係國際金融中心。

大學生畢業季就快到，唔知呢個好僱主排名，會唔會左右到應屆畢業同學仔嘅選擇呢？