將軍澳541呎兩房售821萬　約5年蝕162萬貶16%

將軍澳日出康城二手屋苑再錄蝕讓。晉海兩房單位，累減49萬元，以821萬元沽出，約5年帳面蝕逾162萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯周永業表示，筲箕灣麗東海景豪苑2座中層C室，實用面積約404方呎，兩房間隔，獲同區買家以705萬元入市，呎價約17,450元，原業主於1999年1月以約275.2萬元購入，轉手帳面獲利約429.8萬元，物業升值約1.56倍。

－－－－－

九龍區

●中原袁顯岸指，紅磡黃埔花園5月暫錄約11宗二手買賣，平均實用呎價約14,724元，屋苑1期5座高層H室，實用面積約777方呎，套三房間隔，另設儲物房，以1,080萬元成交，呎價約13,900元。

－－－－－－

新界區

●香港置業劉浩勤表示，將軍澳日出康城晉海3B座低層A室，實用面積約541方呎，兩房加士多房間隔，2月放盤叫價870萬元，累減49萬元，以821萬元沽出，呎價約15,176元，原業主於2018年以983.66萬元購入，帳面蝕162.66萬元，貶值約16.5%。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳蔚藍灣畔7座高層E室，實用面積約508方呎，兩房間隔，最初開價890萬元放售，減價40萬，家庭客以850萬元成交，呎價約16,732元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢海下村單號屋村屋全幢，套四房間隔，望海景，連天台，放盤時叫價1,600萬元，經議價後減至1,560萬元成交，原業主於2009年10月以828萬元購入，持貨約13年多帳面獲利732萬元，期內升值約88%。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山海典居6座低層D室，實用面積約971方呎，套三房間隔，望海景，叫價1,260萬元，放盤半年，調整售價至1,210萬元成交，呎價約12,461元。

●世紀21奇豐張翠珊透露，馬鞍山聽濤雅苑9座高層G室，實用面積約490方呎，兩房間隔，望園景，放盤僅1日，叫價674萬元，微減9萬元，獲買家以665萬元承接，呎價約13,571元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山區5月暫錄約44宗二手買賣，較上月同期減少約兩成，區內錦泰苑H座高層2室，實用面積約526方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約560萬元，其後減價15萬元，以545萬元易手，呎價約10,361元，新買家為用家。

●中原曹嘉華表示，東涌區5月錄得17宗二手買賣，較上月37宗減半，睇樓人流亦疏落，東環5B座高層3室，實用面積約408方呎，一房間隔，叫價610萬元，投資者無睇樓下以580萬元購入，呎價約14,216元，預計租金回報約2.5厘。

●中原陳偉業指，東涌映灣園6座中層C室，實用面積約548方呎，兩房間隔，享山景，叫價680萬元，減價10萬元，以670萬元沽出，呎價約12,226元，新買家為區內租客，租樓三年入市。

－－－－－－