一手樓交投放緩　周五僅錄7宗成交

整體一手市場交投略為減慢，周五(19日)暫僅錄得約7宗新盤成交，但其中兩宗屬逾億元的大額交易，而且均屬啟德項目。當中洋房以逾1.36億元招標沽出，做價打破啟德紀錄。

●大埔白石角University Hill第2B期價單4號 折實平均呎價約16,560元

●啟德嘉峯匯最後一座洋房售1.368億創區內新高

●啟德尚‧珒溋低座複式戶逾1億沽出

●旺角利奧坊‧壹隅一房670萬元沽

●大埔白石角嘉熙三房呎價約16,639元

●旺角利奧坊‧凱岸開放式戶呎價約25,046元