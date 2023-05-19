一手樓交投放緩 周五僅錄7宗成交
2023年05月19日 21:20
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整體一手市場交投略為減慢，周五(19日)暫僅錄得約7宗新盤成交，但其中兩宗屬逾億元的大額交易，而且均屬啟德項目。當中洋房以逾1.36億元招標沽出，做價打破啟德紀錄。
●大埔白石角University Hill第2B期價單4號 折實平均呎價約16,560元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2B期，周四(19日)於次輪銷售後極速加推價單4號，提供132伙，折實平均呎價16,560元，較價單3號折實平均呎價16,482元高近0.5%。發展商表示，為滿足市場向隅客，故項目原價加推價單4號，提供的單位涵蓋一房至三房間隔，折實售價由457.75萬至1,096.33萬元，呎價13,024至19,932元。以定價計，市值逾10.6億元。
●啟德嘉峯匯最後一座洋房售1.368億創區內新高
嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯，周五(19日)招標以1.368億元售出屋苑最後一座洋房，成交價不但創項目新高，亦屬該項目今年內第三度刷新啟德區紀錄。上述為實用面積3,189方呎的花園洋房1號，另連771方呎花園及614方呎天台，洋房連3個車位沽出，成交呎價約42,897元。
●啟德尚‧珒溋低座複式戶逾1億沽出
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，周五(19日)透過招標以逾1億元售出低座B座的複式連天台戶。上述為低座B座2樓及3樓C室，實用面積2,456方呎，四房間隔，連489方呎天台及86方呎平台，成交價1.0753億元，呎價約43,783元。
●旺角利奧坊‧壹隅一房670萬元沽
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周五(19日)連沽兩伙，共涉1,343.16萬元。包括1座18樓B室，為實用面積275方呎的一房戶，成交價670.5萬元，呎價約24,382元。
●大埔白石角嘉熙三房呎價約16,639元
嘉華國際(00173)旗下大埔白石角嘉熙，最新以1,386萬元售出1座15樓B室，為實用面積833 方呎的三房單位，呎價約16,639元。
●旺角利奧坊‧凱岸開放式戶呎價約25,046元
恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧凱岸，最新售出1座23樓D室，為實用面積197方呎的開放式單位，成交價493.41萬元， 呎價約25,046元。