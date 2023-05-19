北京通用AI夥伴成員共39家企業　包括阿里金山軟件等

北京市經信局副局長王磊表示，北京市高度重視AI產業發展，市內擁有AI核心企業逾1,000間，並全面覆蓋AI晶片、深度學習框架、圖像語音語義識別等領域。在夥伴計劃發布後，北京市將從資金支持、優化服務、加強推廣、先行先試等六大方面着手，保障「夥伴計劃」實施。

他又指，包括利用高精尖產業發展資金、基金對通用人工智能產業加大投資，積極引入社會資本，鼓勵設立通用AI產業基金；支持夥伴計劃成員培育更多具有國際競爭力和發展潛力的人才，建立大模型人才庫；爭取成為國家數據基礎制度先行、先試示範區，營造鼓勵創新和包容審慎監管的發展環境等。