中國基金專家：華復甦良好　消費相關股值博

外媒報道，擁有20年中國資產投資經驗的Tiffany Hsiao表示，因為部分投資者對中國經濟復甦感悲觀，或錯過具吸引力的消費相關股票。

在Artisan Partners Asset Management Inc.截至3月末管理著1.8億美元資產的Hsiao稱，「有許多相當、相當低價的消費類股票，完全遭到忽視，因為對華消費表現非常悲觀。」又指，「許多投資者沒有意識到的是，若收入增長，消費始終會跟上。」

於2020年加入Artisan Partners前，Hsiao曾任Matthews China Small Companies Fund首席投資組合經理。據悉，其任內五年，該基金年化回報率達24%，超過95%的同業。而目前的Artisan China Post-Venture Strategy，主力投資公共和私募股權市場的中國企業，LW12021年4月面世到今年3月底，虧損17%。

她指出，她考察的是客流量及其研究團隊於北京、上海和深圳等最大城市的實地反饋等替代數據，數據反映，「經濟正實現良好復甦」。