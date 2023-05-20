印度封殺中資狠辣　內地電商拓疆難

凍結小米53億當地資產

即使印度不斷打壓中國企業，惟Shein為了重返印度市場仍願意放下身段。Shein將與當地企業Reliance Industries的零售子公司合作，後者在印度擁有逾1.5萬家門店，銷售包括食品雜貨和服裝在內的各種商品。外媒引述消息指，這項合作已獲印度政府的批准。

Shein新一輪融資縮水

Shein之所以急切重返印度，皆因當前宏觀環境挑戰相當嚴峻。據報道，該公司最新一輪融資中籌集了20億美元，對應估值為660億美元，較一年前大減三分之一。該公司還聘請了總部位於倫敦的諮詢機構ERM對其環境、社會和治理(ESG)表現進行獨立評估和盡職調查，以回應投資者的擔憂。有分析認為，由於地緣政治局勢影響，海外市場消費者、政府等對於「新疆棉」事件的關注以及對中國企業的歧視加劇，令Shein需要行動嘗試釋除各界疑慮。

值得注意的是，阿里日前公布的4大業務資本操作，雲智能、菜鳥、盒馬都是以分拆上市為最終目標，唯獨海外電商業務－－阿里國際數字商業集團，單純地「探索對外融資」。這意味着阿里可能也意識到問題所在，試圖讓其海外電商品牌洗走「中資電商」的標籤。