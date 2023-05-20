印度封殺中資狠辣 內地電商拓疆難
2023年05月20日 08:44
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隨着中國放寬了防疫限制，網上購物趨勢明顯放緩，阿里巴巴(09988)及京東集團(09988)上季國內電商業務收入均錄得按年倒退。為了尋求新的增長點，中國電商企業「出海」已是大勢所趨，但受到地緣政治因素拖累，過程遇上諸多挫折。以銷售服裝為主的中國跨境電商巨頭Shein遭印度封殺後，仍費盡心思試圖重返當地市場，正正體現出中國與西方勢力關係惡化，導致中資企業在海外市場發展舉步維艱。
凍結小米53億當地資產
近年隨着中印關係惡化，印度直接封殺了多款來自中國的應用程式(App)，而Shein正正是其中之一。事實上，在打壓中國企業方面，印度的做法遠比美國狠絕。要知道TikTok於美國的營運雖然遇上一些壓力，但聯邦政府迄今仍未有將其完全封殺，行動是按法律逐步逐來。反觀印度不止勒令多數中國App下架，更以稅務問題為由，凍結手機產品深受印度人歡迎的小米集團(01810)於當地的6.8億美元(約53億港元)資產，相當於小米去年經調整盈利的3倍。
即使印度不斷打壓中國企業，惟Shein為了重返印度市場仍願意放下身段。Shein將與當地企業Reliance Industries的零售子公司合作，後者在印度擁有逾1.5萬家門店，銷售包括食品雜貨和服裝在內的各種商品。外媒引述消息指，這項合作已獲印度政府的批准。
Shein新一輪融資縮水
Shein之所以急切重返印度，皆因當前宏觀環境挑戰相當嚴峻。據報道，該公司最新一輪融資中籌集了20億美元，對應估值為660億美元，較一年前大減三分之一。該公司還聘請了總部位於倫敦的諮詢機構ERM對其環境、社會和治理(ESG)表現進行獨立評估和盡職調查，以回應投資者的擔憂。有分析認為，由於地緣政治局勢影響，海外市場消費者、政府等對於「新疆棉」事件的關注以及對中國企業的歧視加劇，令Shein需要行動嘗試釋除各界疑慮。
值得注意的是，阿里日前公布的4大業務資本操作，雲智能、菜鳥、盒馬都是以分拆上市為最終目標，唯獨海外電商業務－－阿里國際數字商業集團，單純地「探索對外融資」。這意味着阿里可能也意識到問題所在，試圖讓其海外電商品牌洗走「中資電商」的標籤。