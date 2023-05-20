道指收挫109點　銀行股受壓　Foot Locker插27%

美國聯儲局主席鮑威爾周五(19日)表示，當局會堅定不移抗擊通脹，他並指，在信貸壓力下，息口或毋須調升得那麼高。此外，美國債務上限談判陷入停滯，拖累美股周五(19日)先升後回。

道指曾倒跌近200點，幸收市挽回近半失地，最終收報33,426點，跌109點或0.33%；標指下滑6點或0.14%，收報4,191點；納指跌30點或0.24%，收報12,657點。全周計，道指升0.38%，標指升1.65%，納指漲3.04%。

個股方面，銀行股受壓，Western Alliance跌2.44%，高盛跌1.04%，花旗挫1.47%，美國銀行跌1.26%。

運動用品零售商Foot Locker下調營業收入及盈利預測，股價暴跌27%。運動用品生產商Nike股價下跌3.46%，為表現最差的道指成分股。

此外，迪士尼挫2.57%，公司之前宣布放棄在美國佛州興建新企業園區計劃，勁慳8.64億美元(約67.4億港元)。

港股ADR指數按比例計算，收報19,465點，升15點。

大型藍籌個別發展，滙豐控股收報59.91港元，較港收市升0.46元；騰訊控股收報332.06元，較港收市低1.14元。