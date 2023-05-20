貝索斯藍色起源獲NASA登月合約　價值逾265億

外媒報道，美國太空總署(NASA)周五(19日)表示，由亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)的藍色起源(Blue Origin)領導的團隊贏得價值34億美元(約265.2億港元)的NASA合約，該合約將建造一艘載人往返月球表面的太空船。

藍色起源計劃與Lockheed Martin Corp、波音公司(Boeing)、軟件公司Draper和機械人公司Astrobotic合作建造其16米高的藍月着陸器。NASA選擇藍色起源，而不是由Leidos Inc.旗下國防承包商Dynetics牽頭的競爭對手，其中還包括Northrop Grumman Corp.。

該合約遵循NASA近年來趨勢，即幫助資助私人太空船的開發，然後支付使用該太空船執行任務的費用，而不是花更多的資金以完全擁有該太空船。

藍色起源成立於2000年，該公司的月球着陸器負責人John Couluris在活動中表示，該公司正在投資34億美元來開發太空船。Couluris表示，藍色起源將支付任何成本超支的費用，而不是由NASA負責。貝索斯在社交媒體上表示，很榮幸能與NASA一起踏上將太空人送上月球的旅程。

NASA在一份合約文件中表示，之所以選擇藍色起源的提議，是因為它價格較低、額外的着陸器能力，以及計劃在2024和2025年執行兩次登月測試任務，費用由該公司承擔。不過，NASA對藍色起源提出的時間表和開發期限中的「大量衝突和遺漏」表示擔憂。