泓景臺兩房戶減1500元租出　兆禧苑降至1萬獲承接

大型屋苑減租吸客。利嘉閣地產李啟昌表示，長沙灣「四小龍」之一的泓景臺錄租賃成交個案。該單位為8座中高層D室，實用面積約468方呎，採兩房間隔，外望市景。

業主原開價19,000港元將單位放租，最終減價1,500元，以約17,500元獲承租，實用呎租約37.4元。據了解，單位業主於2013年斥資約530萬元購入上述物業，現成功租出單位，可享租金回報高達4厘。李啟昌補充，屋苑現時約有20個租盤，月租叫價約17,000元起。

此外，祥益地產黃慶德表示，屯門居屋兆禧苑日前錄得一宗租賃成交個案，租客為同屋苑租客，由於原住所無法續租，因此需物色周邊租盤。

黃氏稱，上述單位為E座高層15室，實用面積415方呎，兩房一廳。日前獲同屋苑租客承租。該租客鍾情上述單位與原居所屬「樓上樓下」，搬遷方便及不用重新適應附近環境，而且內籠企理，加上業主減租500元，租客有感租金符合預算，遂便決定以月租1萬元承租，實用呎租24.1元。

黃氏續稱，如以現時同類型單位的銀行估值約430萬元自由市場價作計算，租金回報率達2.8厘。