陳鳳珠：內銀淨息差有望逐步擴闊
2023年05月20日 21:00
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（中新社圖片）
內地在金融支持實體經濟的情況下，貸款利率下行，導致銀行的利潤收窄，四大國有銀行今年首季盈利增速放緩，且淨利息收入普遍錄得下跌，淨息差按季則全部收窄。其實，早前內地提及多家銀行的淨息差已低於1.8%的警戒線，不過，近日內地下調銀行的「協定存款」及「通知存款」自律上限，料銀行淨息差有機會見底。隨着內地經濟回穩，預期未來消費信貸及財富管理業務有望復甦，因此國有銀行的收入及盈利或會逐步改善，資產質素亦會上升。
工行(01398)的首季營業收入經調整後按年下跌3.5%至2,184.6億元人民幣(下同)，為四大行中表現最差。期內利息淨收入按年減少4.8%至1,684.1億元，受貸款市場報價利率下調的滯後反映，以及存款定期化延續等因素影響，淨利息收益率跌至1.77%。雖然集團的非利息收入按年增長1%至500.5億元，但當中手續費及佣金淨收入按年下降2.9%至404.9億元，主因客戶投資理財風險偏好下降而導致資產管理及代銷基金的收入下跌所致。工行首季的股東應佔溢利經調整後按年只輕微增長0.02%至901.6億元，而不良貸款率與上年底持平於1.38%，撥備覆蓋率上升4.1個百分點至213.6%。
建行(00939)的首季經營收入經重述後按年微增0.9%至2,009.5億元，其中利息淨收入按年減少4.1%至1,530.8億元，淨利息收益率降至1.83%。期內淨利差按季收窄8個基點至1.64%，主因貸款市場報價利率下調以及市場整體利率下行所致。由於集團拓展業務，令託管及其他受託業務的收入實現增長，因此手續費及佣金淨收入按年增加2.6%至430.2億元。至於建行的首季股東應佔溢利經重述後按年上升0.26%至887.4億元，不良貸款率與上年底持平於1.38%，撥備覆蓋率較上年底上升0.15個百分點至241.7%。
農行(01288)首季的營業收入經調整後按年增加2.2%至1,893.7億元，其中淨利息收入按年減少3.5%至1,456.1億元，淨利息收益率為1.7%。期內手續費及佣金淨收入按年增加2.8%至325.5億元，業務及管理費按年上升4.8%至464.3億元。首季股東應佔溢利經調整後按年增加1.8%至715.5億元，不良貸款率持平於1.37%，撥備覆蓋率較上年底上升0.01個百分點至302.6%，為四大行中最高。
獨立股評人陳鳳珠
(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票）