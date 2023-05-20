陳鳳珠：內銀淨息差有望逐步擴闊

內地在金融支持實體經濟的情況下，貸款利率下行，導致銀行的利潤收窄，四大國有銀行今年首季盈利增速放緩，且淨利息收入普遍錄得下跌，淨息差按季則全部收窄。其實，早前內地提及多家銀行的淨息差已低於1.8%的警戒線，不過，近日內地下調銀行的「協定存款」及「通知存款」自律上限，料銀行淨息差有機會見底。隨着內地經濟回穩，預期未來消費信貸及財富管理業務有望復甦，因此國有銀行的收入及盈利或會逐步改善，資產質素亦會上升。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票）