陳樂怡：「金特估」主題發酵 可候調整吸納
2023年05月20日 22:00
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（中新社圖片）
美國經濟走弱，銀行業危機影響浮現。美國債務上限談判陷入拉鋸，但根據過往經驗，兩黨都可以在最後限期前達成共識，避過債務違約，相信短期影響投資情緒，但實際風險有限。另一邊廂，內地4月經濟數據普遍遜預期，部分分析師調低全年增長預測，對政策加碼期望不高。在「弱預期弱現實」的背景下，投資者風險偏好下降，港股大市成交偏弱，恒指上升動力欠奉，料維持區間上落，於19,000至21,000點波動。未來一周關注美國4月核心個人消費開支(PCE)及內地5月貸款市場報價利率(LPR)。
板塊方面，據市場統計，內地壽險公司首季新業務價值錄得強勁增長，平均按年上升15%。雖然代理團隊規模仍有下跌，但效率普遍改善。加上客戶對儲蓄產品的強勁需求，支撐起首季業績。我們看好第二季繼續保持增長動力，其中中國平安(02318)首季新業務價值扭正，並優於預期，壽險改革逐見成效。首四個月壽險保費收入按年增6%，較首三個月加快約0.4個百分點。「金特估」主題發酵，建議投資者候調整吸納。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)