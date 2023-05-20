陳樂怡：「金特估」主題發酵　可候調整吸納

美國經濟走弱，銀行業危機影響浮現。美國債務上限談判陷入拉鋸，但根據過往經驗，兩黨都可以在最後限期前達成共識，避過債務違約，相信短期影響投資情緒，但實際風險有限。另一邊廂，內地4月經濟數據普遍遜預期，部分分析師調低全年增長預測，對政策加碼期望不高。在「弱預期弱現實」的背景下，投資者風險偏好下降，港股大市成交偏弱，恒指上升動力欠奉，料維持區間上落，於19,000至21,000點波動。未來一周關注美國4月核心個人消費開支(PCE)及內地5月貸款市場報價利率(LPR)。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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