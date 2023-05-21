郭家耀：英恒科技以研發為先　值得中長線看好

期內，毛利10.41億元，按年增加66%。毛利率亦由去年的19.7%提高至21.5%；純利4.15億元，按年大幅增長107%。集團去年業績表現超卓，收入及利潤方面均錄得理想增長。目前集團的解決方案組合已能夠迎合和滿足不同汽車品牌生產商的要求，業務範疇覆蓋全面，可見憑藉其行內先行者的優勢，成功在行內拓展市場份額，使其業績持續多年實現優於市場的高速增長。然而，近年新能源汽車業務收入快速增長，亦成為集團業務的主要增長動力。

在擴張業務的同時，集團維持在研發上的投入，確保其技術和創新繼續領先，迎合市場未來的發展走向。去年集團的研發費用佔收入總額6.9%。總收入增加，研發的總金額投入按年升61%。截至去年底，集團的全職研發相關技術人員有916人，佔員工總數67%。集團共擁有235項專利及187項軟件版權，分別較2021年增加64及45項。儘管受美國加息周期以及利率波動影響，去年淨利潤仍大幅增長逾一倍，主要因集團整體業務的高效營運和研發的規模效應，尤其在解決方案開發和技術專研的項目。

業務分部方面，新能源汽車解決方案業務去年收入按年增長91%，達20.67億元，成為集團業續主要增長動力，其佔收入佔比達43%。集團提供先進的量產解決方案服務，多年來琢磨不同關鍵電控核心技術，包括功率電子、嵌入式軟件、功能安全及系統集成等，讓其能在高速變化的市場環境中脫穎而出，能全方位地滿足客戶的不同需要。另一方面，集團不斷優化和改進電動汽車核心相關的三電解決方案(電池管理系統BMS、電機控制單元及整車控制單元)和熱管理系統，以進一步增加市場滲透率，且取得不俗的成效。

集團對其業務長遠發展充滿信心，因此在研發投入和方案開發上保持行業領先。展望未來，隨內政府在新能源汽車相關配套政策持續落實和推行，將進一步激發汽車市場的消費活力。同時，集團則繼續以研發為先，拓展及深化與各汽車製造商的業務合作，推動集團業務長遠增長，其股份亦值得中長線看好。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)