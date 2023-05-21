鄺紫珊：布局亞洲新興國家　捕捉未來上升契機

面對疫情後經濟復常，供應鏈重新調整啟動，民眾消費模式大幅轉變，以及企業創新轉型等推動下，亞洲國家將會成為全球快速擴張及發展的主要區域，其中印度、中國，與印尼的市場表現也相對亮麗。

最近有調查報告顯示，亞洲的人口、科技及經濟轉型，將支持全球經濟發展的作用，至2030年，亞洲將佔全球生產總值40%以上，及全球出口的42%。亞洲經濟擴張及發展，印度、中國、印尼是最有增長潛力地區，企業轉型，及消費群不斷擴大，均支持亞洲未來經濟增長。

亞洲國家未來得以持續及快速增長，將依賴實體及數位基礎建設的同步發展，加上民眾的教育水平提升，造就及培養高質素與高技術的勞動力，讓更多外資願意投資亞洲地區發展創新科技，加上政府政策與優惠支持，也提升企業營商環境。中產一族人數持續攀升，民眾生活提升，均有利支撐內需消費。

另一方面，亞洲各國政府支持可持續發展的行業，企業涵蓋ESG原素也將是未來發展的大趨勢，對供應商連帶相關題材也可受惠。

根據聯合國數據，印度是世界上人口最多的國家，隨着人口增長和收入水平上升，推動內需，預計至2030年，印度總消費支出預計將從2022年的2.1萬億美元上升至4.8萬億美元。

中國預計至2030年，將佔全球生產總值的20%及全球出口的12%，龐大的消費市場繼續成為主要經濟增長的動力，民眾的消費支出預計從2022年的6.7萬億美元增加至2030年的11.2萬億美元。

至於印尼的人口也不斷增長，中產階級上升更有利推升其龐大的市場潛力，有數據指出，至2030年，印尼中產階級家庭將增加至2,300萬戶，消費支出預計從2022年的6,830億美元增加至2030年的1.3萬億美元。

在多方面利好的因素下，宜作適當布局於亞洲新興國家，經濟活動剛重新啟動，在企業盈利面仍未恢復至疫情前水平，可不妨提前作適當部署，以捕捉未來的上升契機。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊