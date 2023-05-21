曜熊理財：美股基金風險升　短期只宜觀望

美國財政部警告，如果不解決債務上限問題，政府的基本運作可能會中斷，而且造成的潛在經濟衰退，失業人數大升，美國股市大跌。不過，美國總統對外宣布債務上限協議有望達成，美股大幅反彈，投資者密切關注美國債務上限談判的進展。

鑑於美國激進的加息和國債孳息率曲線倒掛，美國經濟將出現衰退，而不是軟着陸。美國經濟衰退幾乎已成定局，隨着經濟增長失去動力，美國聯儲局可能會在第三季度之前降息。現時，美國的銀行業困境只會加大衰退的可能性。

美國銀行股集體反彈，金融板塊成為美股上漲最大推手。部分地區銀行有兩位數的大漲。儘管地區銀行看來似乎在3月銀行業危機打擊後復甦，投資者卻還在大舉做空這些銀行。

在銀行業動盪下，投資者的做空興趣大幅上升，地區銀行還有一個重大隱患沒有掃除。美國商業地產可能也會引發危機，市場估計商業地產就是下一個雷。

今年第一季度，美國商業地產價格出現自2011年以來首次下跌，突顯出銀行業面臨更多財務壓力的風險。數據顯示，商業地產價格在第一季度下跌不到1%，更多的價格下跌即將到來。美國股票基金目前正面對更多風險，短期只宜觀望。

曜熊理財策略董事馬煒喬