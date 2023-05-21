【星期一．炒啲乜】港股水緊　點先彈得起？

港股在過去5個交易日，三日升、兩日跌，其中上周三(17日)收市更挫逾2%，雖然指數有兩日在盤中曾見過20,000關，但整個星期的每日收市都未能企穩這個心理大關，離250天牛熊線(約19,699點)更愈來愈遠，全周計，恒生指數下跌0.9%。事實上，港股上周五成交只有952.35億港元，不足一千億元，五行欠水，要突破恐有難度。

今周有多項經濟數據出爐，周一(22日)有香港的消費物價指數(CPI)，新加坡、英國分吸別於周二(23日)、周三公布CPI。美國申領失業救濟人數及個人消費開支(PCE)會於周四及周五公布。

央行方面，新西蘭央行周三公布議息結果，當局4月意外加息0.5厘。南韓也於周四公布最新官方利率，已連續兩次會議暫停加息，同日美國會發表聯儲局會議紀錄。財長耶倫及英倫銀行行長貝利則於周三發言。投資者在部署前，不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好風險管控。

1、【陳鳳珠：內銀淨息差有望逐步擴闊】

2、【陳樂怡：「金特估」主題發酵，可候調整吸納】

3、【葉尚志：留意港交所再回吐，考慮趁低入貨】

4、【郭家耀：英恒科技以研發為先，值得中長線看好】

5、【鄺紫珊：布局亞洲新興國家，捕捉未來上升契機】

6、【曜熊理財：美股基金風險升，短期只宜觀望】