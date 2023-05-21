鮑威爾「放鴿」！聯儲局6月不加息機會增？

外媒報道，美國聯儲局(Fed)主席鮑威爾表示，對於6月暫停加息保持開放態度，強調銀行系統面臨的壓力，可能意味利率不需要太高，言論被視「放鴿」信號。

鮑威爾表示，目前為止，政策仍有必要進一步緊縮。然而，目前面臨緊縮政策後遺症，以及近期銀行業壓力造成信貸緊縮程度的不確定性，未來的政策方向取決於經濟數據而非預先設定的路線。

對於近期銀行業危機對金融穩定的影響，以及其與貨幣政策的關係。鮑威爾重申，美國銀行業強大且有彈性，Fed有不同的工具，利用貨幣政策實現宏觀經濟目標，採用流動性和監管工具處理金融穩定問題。

鮑威爾重申致力於將通脹降至2%的目標，如果對抗通脹失敗，不僅會延長痛苦，最終會增加恢復價格穩定的社會成本，對家庭和企業造成更大傷害。他續稱，對於貨幣政策制定者來說，底線就是央行會繼續負責維持價格穩定。

對未來政策走向，鮑威爾稱，Fed正在評估還需要多少額外的政策緊縮，才能在一段時間內將通脹回復至2%，這是一個持續評估的過程，會逐個會議進行推進。雖然Fed還沒有對下次會議將採取的行動作出決定，但有能力查看數據和不斷變化的前景，進行謹慎評估。