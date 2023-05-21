4月商舖註冊成交金額不足十億元　按月大減逾5成

美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，4月份商舖註冊宗數錄61宗(主要反映3月份市況)，按月下跌約39.6%；註冊金額約9.6億港元，按月減少約52.5%。該行預期，隨着商舖買家逐步消化五一黃金周的零售表現符合預期等消息後，部分資金或會流入舖市，惟國際金融市場及地緣政治仍存有暗湧，料短期內舖位註冊量只會在現水平維持平穩上升。

美聯稱，4月錄得一宗逾億元大額舖位成交，為旺角花園街45-47號友康大廈地下一個舖位，作價為1.15億元。翻查紀錄，該幢大廈另一個地舖曾於今年2月錄得逾億元註冊成交。

美聯旺舖董事梁國文表示，4月份商舖登記量減少，相信是由於在復活節長假期下，本地的投資活動減弱，再加上中港通關後，來港旅客增加，旅遊業及零售業恢復，令不少賣家決定提高叫價，導致近期的商舖註冊量回落。不過，在五一黃金周中，訪港的內地旅客達到超過60萬人，略高於2018年的水平，加上零售業銷售數字輕微回升。市場上有不少投資者認為五一黃金周的銷售表現符合預期，預料商舖買家將會逐步消化這些利好消息，並吸引資金流入舖市。

梁補充，市場上仍有一些不明朗因素，例如由於美國通脹率仍然高企，所以美聯儲尚有加息的動機，以遏制通脹。俄烏戰爭未停，烏克蘭政府有意在今年夏季左右發動反攻，令國際地緣政治再度轉趨緊張，再加上歐美的金融業因加息而令信貸狀況收緊，不少金融機構將會面臨流動性危機，預料部分投資者將重新考慮再作部署，相信短期內舖位註冊量只會在現水平維持平穩上升。