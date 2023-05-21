專家樓評：香港經濟數據向好　樓市前景睇高一線

本港經濟逐步踏上復常之路，樓市亦穩步向好，各大發展商把握機會積極推盤，並以低價吸客，同時提供多項置業優惠，銷情相當理想。大埔白石角新盤近期多次推售均於即日沽清，項目兩期短時間內沽出逾700伙單位，反映中小型物業承接力高企。何文田站新盤亦以吸引訂價推出，市場認購反應熱烈，相信可繼續熱賣；元朗新盤亦開始起動軟銷，料本月新盤持續佔據市場焦點，二手交投短期內難免受壓。

本月香港銀行跟隨美國加息後，部分買家對後市觀望，但普遍亦認為離見頂不遠，而且香港銀行加幅溫和，睇好後市仍然佔大多數，加上本港各項經濟數據增長合乎預期，香港第一季經濟明顯改善，實質本地生產總值(GDP)回復按年增長2.7%。隨着中港防疫措施放寬，消費市道大幅改善，2至4月失業率亦進一步回落至3%，是三年半以來新低，相信隨本港經濟活動及訪港旅客持續回升，整體市道將逐步好轉，下半年數字更有機會加快改善步伐。加上立法會日前三讀通過調整印花稅稅階，相信以上皆可抵消加息對樓市的影響。

政府去年底推出各項人才入境計劃，截至4月中旬已收到逾6萬宗申請，當中逾半申請已獲批，港府日前為擴大「搶人才」計劃的吸引力，以配合香港經濟高增值及多元化的發展，更將「香港人才清單」由13項專業擴展至51項，目標每年吸引約3萬5千名海外專才來港，並留港不少於一年時間，相信可為樓市注入更多新動力，除了推動影響力投資加大金融市場回報之外，亦對社會及環境帶來正面影響。

現時二手樓價本年至今暫錄約6%升幅，由於第一季升勢較急，第二季升幅相對溫和，但對比兩年前的歷史高位仍有約一成多的折讓，有意入市的買家應慢慢睇樓比較，仍有合理議價空間的機會應積極計劃入市，相信樓市稍為調整過後，會重拾升軌。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑