因中國斷供　美國有項重要醫藥資源價格飆升14倍...

中美兩國由貿易、科技，乃至生物醫藥領域都有紛爭。日媒報道，中國限制實驗猴出口，由於美國尚未找到穩定的新猴子來源，令美國實驗猴價格從疫情前至今最多上升約14倍。

Evercore ISI分析師Elizabeth Anderson表示，1月份長尾獼猴及恒河猴等常用於實驗室測試的物種，價格介乎約3.5萬至4萬美元，到4月份，價格上升至5.5萬至6萬美元左右，相比疫情前的4千至7千美元，大幅上漲。

事實上，實驗猴對開發新藥不可或缺，因為美國一向要求在進行人體臨床試驗前先用動物進行測試。而新冠疫情爆發後，實驗猴需求增加，尤其是來自急於開發疫苗及治療方法的大藥廠，需求激增推升價格。另一原因是中國作為最大猴子出口國在疫情後減少出口。

據美國疾控及預防中心數據，2019年美國由中國入口2萬多隻實驗猴，佔其入口總量約6成。而到2020年，該數字跌至3,723隻。中國解釋，暫停實驗猴出口是考慮冠狀病毒傳播。

現階段，美國正尋找新來源，但用於藥物開發的猴子須在嚴格條件下的繁殖設施內飼養。野生猴子或自身帶有疾病，不能用於臨床試驗。