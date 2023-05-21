高瓴投資斥1.7億購金斯瑞旗下傳奇生物股份
2023年05月21日 18:15
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金斯瑞生物科技(01548)公布，於二零二三年五月十九日(紐約時間)(香港交易時段後)，該公司非全資附屬公司傳奇生物科技股份有限公司(其股份以美國存托股份形式於美國納斯達克全球精選市場上市)宣布，與LGN Holdings Limited(投資者)訂立認購協議zd1據此，傳奇生物同意于交割時通過定向增發發行及出售而投資者同意購買692,782股傳奇生物股份，對價約每股認購股份32.00美元(相當於約250.75港元)，相當於每股美國存托股份64.00美元(相當於約501.50港元)(「定向增發」)。
緊接交割前，傳奇生物由該公司非全資擁有約48.38%。緊隨定向增發完成後，該公司於傳奇生物的股權被攤薄及下降至48.29%(未計及日後配發、發行、行使及歸屬雇員股份擁有權計劃股份)。
據協議，認購股份的總購買價約1.73億港元。傳奇生物擬將定向增發所得款項淨額用作一般營運資金、業務擴張及其他公司用途。
而LGN Holdings Limited為根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其唯㇐投資管理人為Hillhouse Investment Management,Ltd.(「高瓴投資」)。