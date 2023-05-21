高瓴投資斥1.7億購金斯瑞旗下傳奇生物股份

緊接交割前，傳奇生物由該公司非全資擁有約48.38%。緊隨定向增發完成後，該公司於傳奇生物的股權被攤薄及下降至48.29%(未計及日後配發、發行、行使及歸屬雇員股份擁有權計劃股份)。

據協議，認購股份的總購買價約1.73億港元。傳奇生物擬將定向增發所得款項淨額用作一般營運資金、業務擴張及其他公司用途。

而LGN Holdings Limited為根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其唯㇐投資管理人為Hillhouse Investment Management,Ltd.(「高瓴投資」)。