齊魯高速組合夥企業以私募基金從事投資

合夥企業資金將投資於標的項目。合夥企業以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，將側重於戰略新興產業領域的節能環保、信息、高端裝備製造、新能源、新材料以及交通領域等股權投資，通過向具有良好成長性和發展前景的企業進行股權投資，或具有良好現金回報前景的項目進行投資，以期所投資企業發展成熟後通過公開上市或股權轉讓等方式實現投資退出，或項目企業的現金回報，獲得資本增值收益。

華民股權投資為普通合夥人，持股0.0025%。齊魯高速投資為有限合夥人，持股99.9975%。

華民股權投資擔任合夥企業的管理人，為合夥企業提供日常投資管理及運作服務。在合夥企業存續期間內，合夥企業將每年向管理人交納全體合夥人實繳金額的0.1%作為管理費。若投資期與退出期合計超過3年，則管理人不再收取管理費。