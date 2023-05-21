【志在套現】市區私樓拍賣開價僅158萬　低市價逾3成

多項另類住宅物業以遠低於市價拍賣，旺角長旺大廈連平台迷你特色銀主盤，開拍價僅158萬元，呎價約7,524元，低市價逾三成。

環亞物業拍賣下周將推拍上述項目低層U室，實用面積約210方呎，平台面積約100方呎，物業設有電梯。同廈一個低層M室，實用面積約238方呎，今年以約268萬元易手，呎價約11,261元，是次推拍單位呎價低約33.2%。

同場推拍將軍澳新都城2期座低層E室法院令單位，實用面積約538方呎，開價620萬元，呎價約11,524元。單位於個別銀行網上初步估價約818萬元，現時開價低約198萬元或約24.2%。

另外，忠誠拍賣本周三推出約26項物業，其中，沙田富豪花園M座低層B室銀主單位，實用面積約465方呎，推拍價395萬元，呎價只約8,495元。該單位銀行網上估價約552萬元，拍賣價低約157萬元或約28.4%。

黃開基拍賣行同日推出約28項物業，包括深井麗都花園2座連天台銀主單位，實用面積約657方呎，天台面積約453方呎，開拍價498萬元，呎價約7,580元。單位銀行網上估價約715萬元，開價低約217萬元或約30.3%。