大圍豐盛苑兩房售425萬　近6年終平手離場

居屋業主平手出貨，大圍豐盛苑兩房單位，已補價自由市場減價70萬元，以約6年前購入價425萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●美聯吳志輝表示，荔枝角美孚新邨6期恆柏道6座中層A室，實用面積約590方呎，原則大兩房，望街景，3月放盤叫價768萬元，減價50萬元，以718萬元成交，呎價約12,169元，屬市價。

●中原馮健平稱，荔枝角居屋清麗苑D座低層9室，實用面積約426方呎，兩房間隔，自由市場最初開價398萬元，現降價20萬元，以378萬元成交，呎價約8,873元，新買家為外區上車客。

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新界區

●中原黎宗文指，沙田及大圍區5月暫錄約37宗二手買賣，大圍居屋豐盛苑B座高層1室，實用面積約381方呎，兩房間隔，在已補價自由市場開價約495萬元，議價後售425萬元，呎價約11,155元，原業主則於2017年以425萬元購入，持貨約6年帳面平手離場。

●美聯戴偉強指，荃灣荃景花園5月暫錄約4宗買賣，包括1座低層C室，實用面積約408方呎，上車客睇樓一星期，「翻睇」該單位，即場還價，以441.8萬元購入，低銀行估價近10萬元，呎價約10,828元，原業主持貨約6年，帳面賺71.8萬元。

●美聯鍾家豪稱，荃灣中心6座中層F室，實用面積約380方呎，3月放盤開價455萬元，減價5萬元，獲上車客以450萬元購入，呎價約11,842元，原業主2010年11月以198萬元購入，帳面獲利約252萬元。

●祥益陳阿麗表示，屯門居屋悅湖山莊9座高層B室，實用面積約592方呎，三房間隔。區內綠表客表示熟悉該區環境，原業主有議價空間，單位在未補價第二市場以365萬元成交，呎價約6,166元。

●祥益黃文樂指，屯門居屋新圍苑C座高層5室，實用面積約401方呎，兩房間隔，原業主願意調整價格，減價8萬元，獲租轉買客人於已補價自由市場以382萬元購入，並一筆過付款入市自用，呎價約9,526元。

●祥益謝利官表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居7座中層E室，實用面積約446方呎，有裝修，辣招期滿即以550萬元放售，減價40萬元，獲外區客以510萬元承接，呎價約11,435元，原業主持貨約3年帳面只賺26.2萬元，屋苑5月暫只錄約15宗買賣。

●祥益黃文樂透露，天水圍居屋天盛苑K座中層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，外區綠表客感原居所空間不足，故一直物色三房單位，獲減價12萬元，遂便決定在未補價第二市場以518萬元購入，呎價約7,969元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山迎海5月暫錄約6宗二手買賣，包括迎海．星灣御22座中層G室，實用面積約548方呎，兩房連儲物房間隔，開價約970萬元，議價後以950萬元易手，呎價約17,336元，新買家為用家。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山銀湖‧天峰8座低層B室，實用面積約762方呎，三房間隔，望海景，放盤達兩年，叫價1,280萬元，減100萬元至1,180萬元成交，減幅約7.8%，呎價約15,486元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢大埔仔村雙號屋分層單位，兩房間隔，享山景，成交價600萬元，原業主於2019年10月以590元購入上址，持貨約3年多帳面獲利10萬元，單位期內升值約2%。

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